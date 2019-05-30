Финансы
ЦБ рассказал о главных уязвимостях финансовой системы РоссииАргументы и Факты вчера в 12:45
Всего Центробанк выделил четыре фактора, которые могут угрожать российской экономике, один из них – падение доходов населения Центробанк рассказал о четырех главных уязвимостях финансовой системы России, пишет РБК.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал очередной «Обзор финансовых рисков» — систематизированное описание изменения рисков банковского и небанковского сегмента финсистемы на первый квартал 2019 года.Коммерсантъвчера в 18:17
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Банк России беспокоит прирост кредита в нескольких десятках крупных компаний
Коммерсантъвчера в 18:17
Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ
Народные новостивчера в 05:28
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Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Обновлено в 05:19
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Четверо пострадавших на батуте в Улан-Удэ детей находятся в реанимации
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов
Обновлено в 00:55
Экономика
НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд
В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин забрал в свою семью дочь от певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:36
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Религия
В Петербурге после реставрации открылся Воскресенский собор
Обновлено в 06:54
Общество
Более трети россиян верят в улучшение своей жизни, выяснили социологи
Почти одна треть (32%) россиян считает, что жизнь в России через три-пять лет не изменится, при этом 36% опрошенных уверены, что для них и их семьи она станет лучше, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 07:24
Транспорт
В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки
Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Футбол
Чалов признан лучшим игроком сезона в премьер-лиге
Форвард ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком премьер-лиги в сезоне-2018/2019, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 05:49
Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
Обновлено в 06:58
Культура
Christie оснащает Каннский кинофестиваль передовым оборудованием 13-й год подряд
Уже 13 лет подряд Christie поддерживает это событие.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Происшествия
На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков
Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:37
Общество
Роструд просит сократить рабочий день в жару
Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.
Обновлено в 06:58
Общество
Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна
Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей, поскольку у них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook флота Украины, испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" Военно-морскими силами (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Жить впроголодь порекомендовал пожилым людям России Онищенко
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Умеренность в еде и физические упражнения эффективны в борьбе с лишним весом, заявил RNS бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Обновлено вчера в 02:27
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34