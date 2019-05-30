ЦБ рассказал о главных уязвимостях финансовой системы РоссииАргументы и Факты вчера в 12:45

с чего всё началось

Всего Центробанк выделил четыре фактора, которые могут угрожать российской экономике, один из них – падение доходов населения Центробанк рассказал о четырех главных уязвимостях финансовой системы России, пишет РБК.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Шоу-бизнес Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Экономика НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин забрал в свою семью дочь от певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает "Советский спорт".

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Политика Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

Общество Более трети россиян верят в улучшение своей жизни, выяснили социологи Почти одна треть (32%) россиян считает, что жизнь в России через три-пять лет не изменится, при этом 36% опрошенных уверены, что для них и их семьи она станет лучше, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Транспорт В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".

Футбол Чалов признан лучшим игроком сезона в премьер-лиге Форвард ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком премьер-лиги в сезоне-2018/2019, сообщает официальный сайт лиги.

Футбол Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.

Политика В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.

Происшествия На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Общество Роструд просит сократить рабочий день в жару Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.

Общество Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей, поскольку у них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.

Армия и оружие Новые украинские десантные катера оказались тихоходными Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook флота Украины, испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" Военно-морскими силами (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной.

Здоровье Жить впроголодь порекомендовал пожилым людям России Онищенко Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Умеренность в еде и физические упражнения эффективны в борьбе с лишним весом, заявил RNS бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Здоровье Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.