ЦБ рассказал, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулыАБН 04:32

Законопроект об ипотечных каникулах, о необходимости ввести которые говорится в Послании президента, сейчас обсуждается в профильных ведомствах.

с чего всё началось

«Воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу», — рассказал в интервью «Российской газете» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

ЦБ рассказал, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулы

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