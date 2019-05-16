Финансы
ЦБ намерен взыскать 1 трлн рублей с санируемых банковКоммерсантъ 09:40
Все обозначенные господином Поздышевым банки проходили процедуру финансового оздоровления через ФКБС. Санация завершилась в короткие сроки благодаря тому, что ЦБ просто вывел большую часть проблемных и непрофильных активов этих кредитных организаций на баланс банка «Траст».
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
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