Экономика

ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотекеРИА Новости 05:51

Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке и мониторит ситуацию, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.
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Эльвира Набиуллина
По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим. Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50 процентов, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов. В позапрошлом году было 2 триллиона рублей, и ставки были достаточно низкими.
— Эльвира Набиуллина, российский политикМосква 24 06:32
с чего всё началось
"Пять лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи, мы увеличиваем требования к ним", — цитирует
 главу ЦБ РФ пресс-служба Кремля.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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