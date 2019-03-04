ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотекеРИА Новости 05:51

По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим. Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50 процентов, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов. В позапрошлом году было 2 триллиона рублей, и ставки были достаточно низкими.

Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке и мониторит ситуацию, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке

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