Экономика
ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотекеРИА Новости вчера в 05:51
Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке и мониторит ситуацию, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.
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По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим. Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50 процентов, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов. В позапрошлом году было 2 триллиона рублей, и ставки были достаточно низкими.
— Эльвира Набиуллина, российский политикМосква 24 вчера в 06:32
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