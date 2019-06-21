Экономика
ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»Российская газета 04:57
"Результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема", - указывается в отчете.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Политика
В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию
Российским туристам не стоит ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу
Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Наука
Физики обнаружили «бессмертные» квантовые частицы
Обновлено 18 июня в 11:45
Политика
В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск
Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери
У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика
КС Украины признал законным решение Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, — заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:15
Спорт
Трусова и Медведева сразятся на двух этапах Гран-при
Обновлено в 03:55
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Энергетика
Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти
Белоруссия продолжает вытеснять загрязненную хлорорганикой нефть по трубопроводу «Дружба» на территорию России.
Обновлено в 05:30
Общество
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Футбол
Паредес может вернуться в Россию
Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонардо Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 04:42
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Футбол
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»
Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы.
Обновлено в 05:30
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Экономика
ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю
Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
Обновлено в 05:27
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Общество
Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в России
Минкомсвязи при участии Минпромторга готовит предложение "китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России".
Обновлено в 05:21
Общество
Стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Мэрия Екатеринбурга устроила опрос о необходимости второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга организовала опрос, чтобы выяснить, нужна ли горожанам вторая ветка метро.
Обновлено в 04:18
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57