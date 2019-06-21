Экономика

ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»Российская газета 04:57

"Результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема", - указывается в отчете.
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ЦБ: Кредитование физлиц не должно быть единственным драйвером бизнеса банков

ПРАЙМ04:25

ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»

Российская газета04:57

Набиуллина: ЦБ принимает меры по «охлаждению» сегмента кредитования физлиц

Парламентская газета04:46

ЦБ РФ: кредитование физлиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнес

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Потребкредитование не должно быть единственным драйвером роста банков

Finam.Ru05:14

ЦБ не допустит опасной закредитованности россиян

News.ru04:58

В ЦБ назвали приоритет в развитии российского банковского сектора на среднесрочную перспективу

Банки.ру05:42
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Политика

В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию

Российским туристам не стоит ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Наука

Физики обнаружили «бессмертные» квантовые частицы

Обновлено 18 июня в 11:45
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск

Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери

У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика

КС Украины признал законным решение Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, — заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:15
Спорт

Трусова и Медведева сразятся на двух этапах Гран-при

Обновлено в 03:55
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Энергетика

Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти

Белоруссия продолжает вытеснять загрязненную хлорорганикой нефть по трубопроводу «Дружба» на территорию России.
Обновлено в 05:30
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Футбол

Паредес может вернуться в Россию

Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонардо Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 04:42
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Футбол

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»

Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы.
Обновлено в 05:30
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Экономика

ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю

Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
Обновлено в 05:27
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Технологии

Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Общество

Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в России

Минкомсвязи при участии Минпромторга готовит предложение "китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России".
Обновлено в 05:21
Общество

Стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 19:12
Общество

Мэрия Екатеринбурга устроила опрос о необходимости второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга организовала опрос, чтобы выяснить, нужна ли горожанам вторая ветка метро.
Обновлено в 04:18
Политика

Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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