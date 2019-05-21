Экономика

ЦБ запретит билеты «банка приколов»ТагилСити.ру 05:29

Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
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В Госдуме готовы обсудить введение ответственности за выпуск «сувенирных» денег

Коммерсантъ08:39

В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот

РИА Новости08:05

Деньги, почти как настоящие

Российская газетавчера в 11:44

ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»

РБК08:07

ЦБ рассматривает возможность ввести наказание за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ

Эхо Москвы07:33

Центробанк запретит печатать деньги «банка приколов»

URA.Ru02:21

В Госдуме призвали установить ответственность за использование билетов «банка приколов»

РЕН ТВ08:24
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Строительный рынок горит в Дмитрове

"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Обновлено в 06:42
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Футбол

Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» огласили стартовые составы команд на финальный матч Кубка России по футболу.
Обновлено в 10:19
Интернет

В мессенджере WhatsApp вскоре появится реклама

Уже со следующего года в WhatsApp в определённых местах появится реклама. В частности, она появится в статусах (историях).
Обновлено в 06:24
Политика

Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено в 08:32
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой.
Обновлено в 10:36
Наука

Уровень океана поднимется к 2100 году до катастрофической отметки

На Конференции по изменению климата в Париже в 2015 году международное сообщество взяло на себя обязательство стабилизировать повышение средней температуры Земли до уровня ниже двух градусов по Цельсию и установить максимально допустимый предел температуры в 1,5 градуса.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Авто

Началось производство Lada Granta Cross

Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором

Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Интернет

Браузер Tor вышел для устройств на Android

Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 10:39
Политика

Парубий почуял «запах горящих шин»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой «принюхаться».
Обновлено в 07:53
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:11
Культура

Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Армия и оружие

В ДНР задержали группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:56
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Виктория Боня стала моделью для показа одежды собственного дизайна

Виктория Боня уже некоторое время выпускает собственную линию одежды. Модель неплохо зарабатывает на дизайнерской профессии.
Обновлено в 05:57
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Гаджеты

Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено вчера в 00:31
Общество

Россияне назвали лучших и худших соседей

Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07
Авто

Ford отзывает в России более 14 тыс. кроссоверов Explorer

Компания Ford отзывает с российского рынка для ремонта 14 576 кроссоверов Explorer.
Обновлено в 10:39
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
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