Экономика
ЦБ запретит билеты «банка приколов»ТагилСити.ру 05:29
Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Футбол
Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» огласили стартовые составы команд на финальный матч Кубка России по футболу.
Обновлено в 10:19
Интернет
В мессенджере WhatsApp вскоре появится реклама
Уже со следующего года в WhatsApp в определённых местах появится реклама. В частности, она появится в статусах (историях).
Обновлено в 06:24
Политика
Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя
Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено в 08:32
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой.
Обновлено в 10:36
Наука
Уровень океана поднимется к 2100 году до катастрофической отметки
На Конференции по изменению климата в Париже в 2015 году международное сообщество взяло на себя обязательство стабилизировать повышение средней температуры Земли до уровня ниже двух градусов по Цельсию и установить максимально допустимый предел температуры в 1,5 градуса.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Авто
Началось производство Lada Granta Cross
Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Интернет
Браузер Tor вышел для устройств на Android
Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Политика
Парубий почуял «запах горящих шин»
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой «принюхаться».
Обновлено в 07:53
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:11
Культура
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В ДНР задержали группу украинских диверсантов
Обновлено в 06:56
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Виктория Боня стала моделью для показа одежды собственного дизайна
Виктория Боня уже некоторое время выпускает собственную линию одежды. Модель неплохо зарабатывает на дизайнерской профессии.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено вчера в 00:31
Общество
Россияне назвали лучших и худших соседей
Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07
Авто
Ford отзывает в России более 14 тыс. кроссоверов Explorer
Компания Ford отзывает с российского рынка для ремонта 14 576 кроссоверов Explorer.
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42