Экономика

ЦБ прогнозирует ускорение роста экономики РФ в 3 квартале 2019 годаFinam.Ru 10:37

По прогнозу Банка России, во 2-3 кварталах 2019 года рост российской экономики ускорится за счет повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций.
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Падение спроса на рабочую силу может препятствовать снижению безработицы

РИА Новости11:24

ЦБ: майский спад производства легковых автомобилей объясняется слабым спросом

Финмаркет11:23

Временные факторы: ЦБ объяснил снижение экономической активности в стране

SM News11:19

ЦБ прогнозирует ускорение роста экономики РФ в 3 квартале 2019 года

Finam.Ru10:37
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Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Автоспорт

Квят прокомментировал слухи о замене Гасли в «Ред Булл»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дипломатично прокомментировал предположения, что слабые результаты Пьера Гасли в «Ред Булл» могли бы перевести к перестановкам в двух командах «быков» и переводе россиянина в головной коллектив.
Обновлено в 09:44
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Кино

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

В сети появился первый трейлер нового фильма "Ангелы Чарли" о девушках-суперагентах, сообщает ресурс Variety.com.
Обновлено в 10:22
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Наука

Создано эффективное средство против рака

Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка

По словам Арашукова, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии во время очной ставки выдвинул удивительный мотив убийства лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова.
Обновлено в 10:49
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Общество

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала молодых девушек сначала рожать, а потом получать образование, сообщает «Зебра-ТВ».
Обновлено вчера в 11:39
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Транспорт

Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья

Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, интерактивная карта со стационарными видеокамерами доступна жителям Подмосковья с 2017 года.
Обновлено в 07:40
Кино

Эмир Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания»

Обновлено в 02:01
Политика

Евросоюз официально продлил санкции против России

Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы

Обновлено в 11:11
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Водонаева и Косинус официально разводятся

Алена Водонаева разводится со своим мужем — музыкантом Алексеем Косинусом, брак с которым не продлился и 2 лет.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет

Обновлено в 09:58
Общество

Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Общество

Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Космос

В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме

Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Футбол

Заболотный может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Как стало известно Sport24, одним из вариантов продолжения карьеры нападающего «Зенита» Антона Заболотного является «Сочи».
Обновлено в 04:26
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Интернет

Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Экономика

Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 08:27
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