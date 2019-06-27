Экономика
ЦБ прогнозирует ускорение роста экономики РФ в 3 квартале 2019 годаFinam.Ru 10:37
По прогнозу Банка России, во 2-3 кварталах 2019 года рост российской экономики ускорится за счет повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
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Онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказал, что женщины могут снизить риск развития рака груди.
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В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
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Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
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Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. "По уточненным данным, на Ярославском шоссе происходит горение в складских помещениях на площади около 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
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Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.
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В апреле общественность узнала, что 55-летняя певица Азиза выходит замуж.
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