ЦБ прогнозирует ускорение экономического роста во втором полугодииКоммерсантъ 11:12

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Происшествия Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.

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Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии брошенной в квартире в Москве девочки Пятилетняя девочка, которую ранее нашли в квартире в Москве с признаками истощения, находилась в помещении несколько дней в антисанитарных условиях без света и воды.

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