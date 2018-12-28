с чего всё началось

Инфляция может достичь 5,5% уже в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20%, говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» (.pdf).

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Политика Политика «Русал» избрал нового председателя Совета директоров "Русал" в сообщении, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже, уведомил, что совет директоров избрал нового председателя.

Общество Общество Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.

Общество Общество Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Общество Общество Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Политика Политика На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают

Политика Политика Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Происшествия Происшествия В Финляндии задержали россиянку по запросу США Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

Происшествия Происшествия В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку «В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Происшествия Происшествия На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля» Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».

Экономика Экономика Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».

Футбол Футбол Гендиректор «Анжи» покинул свой пост Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В Нью-Йорке взорвался трансформатор Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в Куинсе.

Транспорт Транспорт Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Экономика Экономика АФК «Система» и ВТБ создают фармацевтический холдинг АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и ВТБ приобрели фармацевтическую компанию «Оболенское» у холдинга Alvansa, основные акционеры которого — Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity.

Политика Политика Путин подписал закон об отмене роуминга в России Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Политика Политика В Крыму объяснили необходимость заграждения на границе с Украиной Крым возвел заграждение на границе с Украиной, чтобы защитить местное население от «сумасшедших выходок» нынешней украинской власти и предупредить возможные провокации.

Общество Общество «Советское шампанское» признали худшим В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.

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Происшествия Происшествия Во Внуково пассажир пытался сбежать с рейса «Победы»

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Армия и оружие Армия и оружие Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.

Политика Политика Второй блок Таврической ТЭС заработал на полную мощность Второй блок Таврической теплоэлектростанции (ТЭС) заработал в полную силу заявляет пресс-служба «Ростеха», 27 декабря передает ТАСС.