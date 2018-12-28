с чего всё началось

В России уже в начале будущего года из-за повышения НДС инфляция может достичь 5,5%. При этом россияне не ждут снижения инфляции, говорится в комментарии Центробанка по инфляционным ожиданиям.

Происшествия Происшествия В Египте взорван туристический автобус

Политика Политика Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Происшествия Происшествия Видео с убийством медведя губернатором заинтересовало МВД МВД России проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Политика Политика Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Политика Политика В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

Политика Политика В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.

Происшествия Происшествия В Чехии освободили захваченных в банке заложников Вооруженный грабитель, захвативший заложников в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Политика Политика Володин ответил на требования Меркель и Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Происшествия Происшествия Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.

Культура Культура Умер израильский писатель Амос Оз Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.

Происшествия Происшествия В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

Футбол Футбол Геркус объявил об уходе из «Локомотива» Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.

Экономика Экономика В России ограничили предельную сумму долга по кредитам В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.

Политика Политика Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России Украина сняла запрет въезда на Украину для мужчин из России от 16 до 60 лет.

Общество Общество Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.

Авто Авто Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» отчитался о снижении транзита газа через Украину на 7% Объемы транзита газа через Украину в январе—сентябре текущего года снизились на 7%, заявили в группе компаний «Нафтогаз».

Происшествия Происшествия В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков.

Политика Политика Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.

Экономика Экономика Операторов утилизации мусора освободят от НДС Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Политика Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Происшествия Происшествия Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия вошла в Манбидж Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.

Происшествия Происшествия В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

Армия и оружие Армия и оружие ДНР: ВСУ устроили кровавую провокацию в преддверии перемирия Кровавую провокацию устроила Украина в преддверии «рождественского перемирия», заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Экономика Экономика Путин подписал закон, утверждающий правила установки «умных счетчиков» Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.