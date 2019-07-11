с чего всё началось

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

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Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

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Общество Социальные льготы для россиян начинают действовать за 5 лет до пенсии Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин.

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Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Происшествия Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.

Игры Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.

Происшествия Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Экономика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.

Политика Письмо в поддержку КНР направили в ООН 37 стран, включая Россию В профильные структуры ООН передано письмо 37 стран, включая Россию, осуждающее попытки исказить политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Происшествия Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.

Шоу-бизнес Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд» Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.