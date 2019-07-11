Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в РоссииПрофиль вчера в 20:26

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
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Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте
 Банка России в четверг.
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01

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Аналитики ЦБ: исчерпание спроса на жилье в перспективе семи — девяти лет может обрушить цены

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ТАССвчера в 13:42

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Экономика

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Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
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В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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