Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в РоссииПрофиль вчера в 20:26
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте Банка России в четверг.Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Общество
Дорогое образование за границей — миф. « Европейцы готовы устроить и на работу»
На первом месте по популярности среди уральских выпускников школ стоит чешское образование.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Музыка
Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал прошел в Финляндии
Обновлено в 00:39
Экономика
Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов
Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика
Страны G7 оценили планы Зеленского по люстрации
Ранее Зеленский предложил распространить действие закона «Об очищении власти» на президента, депутатов, министров и целый ряд чиновников, которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 07:28
Общество
Социальные льготы для россиян начинают действовать за 5 лет до пенсии
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты
Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.
Обновлено в 13:29
Политика
Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину
Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.
Обновлено в 19:54
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Игры
Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея
После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено в 20:08
Здоровье
В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан
Обновлено в 16:10
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Письмо в поддержку КНР направили в ООН 37 стран, включая Россию
В профильные структуры ООН передано письмо 37 стран, включая Россию, осуждающее попытки исказить политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Обновлено в 15:15
Авто
В России Changan CS35 Plus получит оцинкованный кузов
Обновлено в 10:45
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
Обновлено в 11:00
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20