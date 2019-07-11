Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в РоссииПрофиль вчера в 20:26

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
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Аналитики ЦБ: исчерпание спроса на жилье в перспективе семи — девяти лет может обрушить цены

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В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

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Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Происшествия

Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице

Обновлено в 06:43
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
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Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
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Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
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Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Обновлено в 07:27
Единоборства

Ковалев и Ярд встретятся 24 августа в Челябинске

По словам Ковалева, контракт на поединок уже подписан. Бой пройдет 24 августа в Челябинске.
Обновлено 10 июля в 16:35
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Кино

Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»

Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Авто

Минпромторг считает Tesla и Bugatti машинами для бедных

Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие

Sky: Великобритания намерена отправить миноносец в Персидский залив

Великобритания намерена направить в Персидский залив эскадренный миноносец Duncan из-за эскалации напряженности в регионе.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Первый в России центр амбулаторной онкопомощи открыт в Волгограде

Предложения Волгоградской области включены в нацпроект "Здравоохранение", ранее губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой Президента РФ в решении ключевых задач по этому направлению.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе

Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
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Авто

Экологический вездеход показали на военно-морском салоне в Питере

Уникальный экологический вездеход «ТРЭКОЛ» показали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Военное дело».
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Марина Федункив продемонстрировала три стильных летних образа

Марина Федункив предпочитает не говорить о личной жизни.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

В Берлине заявили, что не получали предложений по «нормандскому формату»

Ранее Зеленский публично предложил провести саммит по украинскому урегулированию в Минске при участии Украины, России, Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Политика

Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин поздравил литовского коллегу Гитанаса Науседу с официальным началом исполнения обязанностей главы государства.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Происшествия

В Москве горит здание архива литературы и искусства

Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации

Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Гаджеты

В России самый доступный смартфон от Nokia обновился до Android 9 Pie

Как сообщалось ранее, компания HMD Global выпустила обновление до Android 9 Pie для самого доступного смартфона своей линейки Nokia 1.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства,11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа отеля в Сочи.
Обновлено в 03:48
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