Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в РоссииПрофиль вчера в 20:26
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет
Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Единоборства
Ковалев и Ярд встретятся 24 августа в Челябинске
По словам Ковалева, контракт на поединок уже подписан. Бой пройдет 24 августа в Челябинске.
Обновлено 10 июля в 16:35
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Кино
Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»
Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Авто
Минпромторг считает Tesla и Bugatti машинами для бедных
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Sky: Великобритания намерена отправить миноносец в Персидский залив
Великобритания намерена направить в Персидский залив эскадренный миноносец Duncan из-за эскалации напряженности в регионе.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Первый в России центр амбулаторной онкопомощи открыт в Волгограде
Предложения Волгоградской области включены в нацпроект "Здравоохранение", ранее губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой Президента РФ в решении ключевых задач по этому направлению.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Авто
Экологический вездеход показали на военно-морском салоне в Питере
Уникальный экологический вездеход «ТРЭКОЛ» показали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Военное дело».
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Марина Федункив продемонстрировала три стильных летних образа
Марина Федункив предпочитает не говорить о личной жизни.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
В Берлине заявили, что не получали предложений по «нормандскому формату»
Ранее Зеленский публично предложил провести саммит по украинскому урегулированию в Минске при участии Украины, России, Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность
Президент России Владимир Путин поздравил литовского коллегу Гитанаса Науседу с официальным началом исполнения обязанностей главы государства.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве горит здание архива литературы и искусства
Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Политика
Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации
Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
В России самый доступный смартфон от Nokia обновился до Android 9 Pie
Как сообщалось ранее, компания HMD Global выпустила обновление до Android 9 Pie для самого доступного смартфона своей линейки Nokia 1.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля
Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства,11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа отеля в Сочи.
Обновлено в 03:48