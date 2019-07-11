Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в РоссииПрофиль вчера в 20:26

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
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В ЦБ допустили резкое падение цен на жилье в России через 7–9 лет

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России предрекли падение цен на жилье

URA.Ruвчера в 23:08

Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01

Аналитики ЦБ назвали сроки падения цен на жилье

РЕН ТВвчера в 15:57

Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

Российская газетавчера в 14:53

Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

ТАССвчера в 13:42

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Известиявчера в 16:16
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Политика

Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину

Украинский телеведущий «24 канала» Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.
Обновлено в 09:32
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Политика

За кандидатов в Мосгордуму собрали подписи «мертвых душ»

Некоторые кандидаты в депутаты Мосгордумы предоставили подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:31
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - уточнил пресс-секретарь Путина.
Обновлено в 09:21
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

Обновлено в 09:02
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Культура

Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Бывшего военного Украины задержали в Луганске

"В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской комендатуры, в районе, где до 2014 года размещалась военная часть в/ч А 1973 ВС Украины, был задержан гражданин Украины", — рассказал Осадчий.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Новый водоблок Bitspower Touchaqua Summit MS рассчитан на чипы AMD AM4

Компания Bitspower представила водоблок Touchaqua Summit MS, предназначенный для применения в составе систем жидкостного охлаждения процессоров AMD.
Обновлено в 08:57
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Футбол

«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна

Обновлено в 09:20
Армия и оружие

«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12

Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Картаполов объяснил важность храма Победы для Минобороны

Минобороны хочет, чтобы храм стал достоянием всей страны, произведением искусства, которым страна гордится; чтобы люди вели туда детей, внуков, крестили их, смотрели на иконы и лики, вспоминали славную историю наших побед, а затем, пройдя по Дороге Памяти, представляли себе, сколько воинов погибло ради мирного будущего, цитирует Картаполова Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья

Обновлено в 04:50
Происшествия

ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс

Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Общество

Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК «Российский» в Ставрополе

Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе.
Обновлено в 08:17
Политика

Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью

Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
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