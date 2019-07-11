Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в РоссииПрофиль вчера в 20:26
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия». Такая информация приводится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Общество
В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Жена Плющенко Рудковская разрешила эксперименты над собой
Супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обновила имидж. Фото нового образа продюсер выложила в инстаграме.
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Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка НБВК, говорится в сообщении ЦБ.
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Здоровье
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Названы три простых способа снизить пульс без лекарств. Учащенные пульс и сердцебиение — распространенный недуг в летнее время.
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Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
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Авто
Каким будет модернизированный пикап Fiat Toro?
Итальянский автопроизводитель презентовал обновленный «грузовичок» Fiat Toro 2020 модельного года.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Кино
Экранизация Mortal Kombat будет с рейтингом R и фаталити
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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Правительство утвердило эталонный принцип формирования тарифов на воду
Правительство России утвердило эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.
Обновлено в 04:29
Авто
Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Культура
Соколиный голос: Джереми Реннер записал клип на собственную песню
Соколиный Глаз из киновселенной Marvel, он же Джереми Реннер, выпустил клип на свою песню Main Attraction.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Забайкальским медикам покупают квартиры
В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, реализуемого в Забайкальском крае в связи с вхождением региона в Дальневосточный федеральный округ, для медицинских работников края на контрактной основе приобретено уже более 30 квартир.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки
Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Экономика
Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио
Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
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Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе
Служба безопасности Украины не дала разрешение депутату Рады Надежде Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Замглавы Пенсионного фонда задержан по делу о взятке
В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан, заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19