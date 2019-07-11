Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жильеНакануне.Ru вчера в 20:06
Аналитики считают, что весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7-9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся, сообщают "Известия".
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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