Экономика
ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентовРоссийская газета 07:54
Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Но в начале 2020 года инфляция вновь вернется к четырем процентам за счет действия базовых факторов, добавила она.
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