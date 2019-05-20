Экономика

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентовРоссийская газета вчера в 07:54

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Но в начале 2020 года инфляция вновь вернется к четырем процентам за счет действия базовых факторов, добавила она.
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ЦБ Бразилии вновь ухудшил прогноз развития национальной экономики на 2019 год

ТАССвчера в 22:44

Цены взяли планку

Российская газетавчера в 13:33

ЦБ ожидает инфляцию выше 4% к концу года

Московский Комсомолецвчера в 07:33

ЦБ РФ не исключает пересмотра прогноза по инфляции на 2019 г., потому что сейчас она складывается чуть ниже

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Сколько составит инфляция к концу года, рассказали в ЦБ

Газета.Ruвчера в 07:51

Инфляция в 2019 году превысит 4%

Коммерсантъвчера в 08:04

ЦБ: инфляция останется выше 4% по итогам года

News.ruвчера в 09:00
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В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
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С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины.
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Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

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Обновлено в 02:28
Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему миру

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

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Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
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Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
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Общество

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Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

В Польше женщина впервые родила шестерых детей

Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

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Живущий в Непале представитель народности шерпов Ками Рита поставил мировой рекорд, в 24-й раз покорив Эверест.
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Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
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Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Экономика

Моисеев: ставки по депозитам больше не захватывают дух

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, сообщалось в мониторинге ЦБ.
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В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
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«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
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Исполнительница роли Арьи Старк, Мэйси Уильямс, решила полностью сменить образ.
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СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что футбольный агент Роман Орещук занял пост спортивного директора московского «Динамо».
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Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 03:17
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ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
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Выступление Небензи в СБ ООН прервал представитель Британии

Зампостпред Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места на полуслове прервал речь постпреда РФ Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался обсуждать вопрос о законе о государственном языке на Украине.
Обновлено в 02:17
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Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники

Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники Вслед за музыкантом Тимати свой бренд наушников запускает рэпер Баста.
Обновлено вчера в 18:44
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У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
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В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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