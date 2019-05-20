Экономика
ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентовРоссийская газета вчера в 07:54
Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Но в начале 2020 года инфляция вновь вернется к четырем процентам за счет действия базовых факторов, добавила она.
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Обновлено вчера в 03:26
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«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
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СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»
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Обновлено в 02:56
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