Экономика

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентовРоссийская газета 07:54

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Но в начале 2020 года инфляция вновь вернется к четырем процентам за счет действия базовых факторов, добавила она.
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Цены взяли планку

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Московский Комсомолец07:33

ЦБ: инфляция останется выше 4% по итогам года

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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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