Экономика

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентовРоссийская газета 07:54

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Но в начале 2020 года инфляция вновь вернется к четырем процентам за счет действия базовых факторов, добавила она.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 года

ТАСС08:50

Инфляция в 2019 году превысит 4%

Коммерсантъ08:04

ЦБ: инфляция останется выше 4% по итогам года

News.ru09:00

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов

Российская газета07:54

Сколько составит инфляция к концу года, рассказали в ЦБ

Газета.Ru07:51

ЦБ ожидает инфляцию выше 4% к концу года

Московский Комсомолец07:33

ЦБ РФ не исключает пересмотра прогноза по инфляции на 2019 г., потому что сейчас она складывается чуть ниже

Финмаркет09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Обновлено в 10:23
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Авто

Bugatti хочет выпустить электрокар

Ссылаясь на историю выпуска продукции Bugatti, Винкельманн сказал, что в настоящее время он рассматривает новую модель как очень быстрый, но, в отличие от Chiron, созданный для повседневного использования.
Обновлено в 00:31
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Политика

Тимошенко считает, что Рада «наработала на досрочные выборы»

Парламент наработал на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы.
Обновлено в 10:18
Политика

Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

Обновлено в 03:33
Футбол

СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»

Михаил Левашов в конце мая перейдет из тульского «Арсенала» в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 07:32
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Общество

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Авто

Lamborghini разрабатывает хардкорный Urus

Как сообщает Digital Trends, новинка будет основана на Lamborghini Urus ST-X Concept — единственной внедорожной версии гражданоского Urus, предназначенного исключительно для чемпионата, в котором участвует только одна модель.
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты

От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др

Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 05:25
Космос

Исследование: Луна уменьшилась на 50 кв. м

Ранее предполагалось, что геологическая активность в бассейнах закончилась 1,2 млрд лет назад.
Обновлено вчера в 13:56
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Обновлено в 09:39
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное