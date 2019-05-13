Экономика
ЦБ прогнозирует двукратное ускорение квартального роста ВВПСаминвестор вчера в 10:47
Ускорение экономической активности объясняется ростом нефтяных цен и укреплением рубля, а также низкой базой I квартала. В I квартале 2019 года квартальные темпы роста ВВП замедлились из-за снижения цен на нефть в конце 2018 года, торможения мировой экономики и повышения базовой ставки НДС.
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Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
СМИ: «Барселона» может объявить о трансфере де Лигта в ближайшие дни
Каталонский клуб может объявить о трансфере в ближайшие дни, заплатив за де Лигта сумму в размере 70-75 миллионов евро.
Обновлено в 02:05
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено 12 мая в 22:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева не осуждает Алсу за «помощь» дочери Микелле на шоу
Единственной несправедливостью Алена Водонаева считает участие Микеллы Абрамовой в шоу, предназначенном для «народных» талантов, родители, которых не имеют возможности помочь своим детям самостоятельно.
Обновлено в 01:49
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Кино
14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство храма святой Екатерины
В Екатеринбурге началось строительство храма святой Екатерины. Сегодня площадку, на которой будет возводиться собор, обнесли забором.
Обновлено вчера в 01:01
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Гаджеты
TP-Link Deco W2400: 100-долларовая система Mesh Wi-Fi
Отмечается, что система TP-Link Deco W2400 допускает подключение до 100 устройств посредством беспроводной связи.
Обновлено в 01:22
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Трамп заявил о встрече с Путиным
Дональд Трамп объявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в июне на саммите "большой двадцатки" в Японии.
Обновлено вчера в 15:03
Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Наука
Гигантские бобры населяли территорию США 10 тысяч лет назад
По словам исследователей из Западного университета, гигантские бобры семейства Castorides обитали исключительно в районе Великих озер около 11 000–10 000 лет назад.
Обновлено 11 мая в 03:41
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Яршенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 02:28