Финансы
ИнтерфаксЦБ продлил проверку в банке «Восточный»
Банк России продлил до 30 сентября проверку в банке "Восточный", где конфликт акционеров сопровождается уголовным "делом Baring Vostok". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на отчетность банка по МСФО. Проверка началась 27 июня и должна была закончиться 15 августа.
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Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
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Родственники украинских моряков пишут об их возвращении
Россия и Украина обменялись заключенными, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пост нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в facebook.
Национальная служба новостей 00:45
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
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В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
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Наука
Учеными открыто новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью
Ugpressa.ru вчера в 18:04
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Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
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Свен Андригетто: «В „Авангарде“ сразу же выучил несколько плохих слов»
Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто рассказал о том, как нашел общий язык со своими новыми партнерами.
Матч ТВ 03:01
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Полиция выдала ордер на арест центрового «Лейкерс»
Полиция штата Алабама выдала ордер на арест 29-летнего баскетболиста по обвинению в домашнем насилии.
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Пригожин вступился за Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»
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Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Политика
Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами
"Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно", - сказал глава Рогсвардии.
ТАСС 02:54
Космос
Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
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Спорт
В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде
В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.
Pravda.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала, кто виноват в ее уходе с лейбла Максима Фадеева
Наргиз заверила, что во главе лейбла стоит не Фадеев, а Серябкина – бывшая солистка «Серебра».
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском вчера в 16:07
Экономика
Югорское правительство поможет многодетным погасить ипотеку
Предполагается, что до конца данную помощь смогут получить более 1200 семей югорчан, На реализацию меры поддержки правительством региона в бюджете запланировано 840 миллионов рублей.
Московский Комсомолец Югра 02:19
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Авто
Новый Mazda CX-30 будут выпускать в Мексике
Еще в марте, во время дебюта CX-30 на автосалоне в Женеве, президент и главный исполнительный директор Mazda Акира Марумото заявил, что автомобиль будет производиться на заводах, которые компания считает ключевыми для своей деятельности, в том числе в Мексике.
32CARS.ru вчера в 09:33
Шоу-бизнес
«Она забеременела назло мне»: тайный муж Марии Мироновой откровенно рассказал о жизни с актрисой
Комсомольская правда вчера в 17:46