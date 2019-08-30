Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку

Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк). Об этом сообщает пресс-служба регулятора 30 августа.
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В ЦБ прокомментировали присоединение Вокбанка к МИнБанку

ТАСС14:22

ЦБ объединит санируемые им МИнБ и Вокбанк

Ведомости12:29

ЦБ решил присоединить Вокбанк к Минбанку

News.ru09:49

ЦБ РФ решил присоединить «Вокбанк» к МИнБу

Финмаркет10:22

ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку

Известия10:06

ЦБ решил объединить два санируемых банка

РБК10:30

ЦБ объединит два новоприобретенных банка

Банки.ру09:20
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика

Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.
ФАН 14:39
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика

Трамп ввел во Флориде режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Национальная служба новостей 12:54
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Футбол

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в чемпионате России

РБК 15:11
Теннис

Федерер разгромил Эванса в 3-м круге Открытого чемпионата США

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не испытал проблем в матче третьего круга Открытого чемпионата США.
Матч ТВ 13:39
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве

В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Вести.Ru 11:29
Политика

Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков

МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Интернет

«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге

«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:40
Автоспорт

Квят: сегодня трасса не подходила нашей машине

Чемпионат 13:10
Футбол

«Рома» согласовала переход Смоллинга

Чемпионат вчера в 05:18
Футбол

ЦСКА согласовал трансфер Комличенко

Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Общество

Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой

Американскую певицу Билли Айлиш возмутила ее фотография на обложке немецкой версии журнала Nylon.
Lenta.ru 11:25
Футбол

Касерес стал игроком «Фиорентины»

Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины».
Спорт-Экспресс 11:58
Баскетбол

Сергей Базаревич – о старте чемпионата мира

Специально для «Матч ТВ» из китайского Уханя, где завтра Россия сыграет с Нигерией.
Матч ТВ 11:30
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи

Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Космос

Начался парад планет: Меркурий, Венера, Земля и Марс выстроились в ряд

Специалисты утверждают, что это довольно редкое явление.
Телеканал 360° 14:57
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Армия и оружие

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика

Новый генпрокурор Украины требует «крови в правовом смысле»

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и таким способом вернуть максимальный объём украденных активов.
Life.ru 12:20
Происшествия

Горит камыш: под Ростовом вновь полыхает ландшафтный пожар

В Азовском районе полыхает ландшафтный пожар.
Don24 10:11
Футбол

Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»

Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы.
News.ru 10:45
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

ТАСС 11:21
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