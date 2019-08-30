Экономика
ИзвестияЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк). Об этом сообщает пресс-служба регулятора 30 августа.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.
ФАН 14:39
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика
Трамп ввел во Флориде режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Национальная служба новостей 12:54
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Теннис
Федерер разгромил Эванса в 3-м круге Открытого чемпионата США
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не испытал проблем в матче третьего круга Открытого чемпионата США.
Матч ТВ 13:39
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Политика
Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков
МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:40
Автоспорт
Квят: сегодня трасса не подходила нашей машине
Чемпионат 13:10
Футбол
«Рома» согласовала переход Смоллинга
Чемпионат вчера в 05:18
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Общество
Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой
Американскую певицу Билли Айлиш возмутила ее фотография на обложке немецкой версии журнала Nylon.
Lenta.ru 11:25
Футбол
Касерес стал игроком «Фиорентины»
Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины».
Спорт-Экспресс 11:58
Баскетбол
Сергей Базаревич – о старте чемпионата мира
Специально для «Матч ТВ» из китайского Уханя, где завтра Россия сыграет с Нигерией.
Матч ТВ 11:30
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Космос
Начался парад планет: Меркурий, Венера, Земля и Марс выстроились в ряд
Специалисты утверждают, что это довольно редкое явление.
Телеканал 360° 14:57
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Армия и оружие
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Новый генпрокурор Украины требует «крови в правовом смысле»
Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и таким способом вернуть максимальный объём украденных активов.
Life.ru 12:20
Происшествия
Горит камыш: под Ростовом вновь полыхает ландшафтный пожар
В Азовском районе полыхает ландшафтный пожар.
Don24 10:11
Футбол
Футболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»
Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы.
News.ru 10:45