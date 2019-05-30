Финансы
ЦБ предположил снижение ставок по кредитамТелеканал 360° вчера в 08:04
Глава Банка России отметила, что годовая инфляция может вернуться к этому показателю в начале 2020 года.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Технологии
Huawei выслала в США американских партнеров
Сотрудник компании Дан Вэнь Шуань, все американские граждане, работающие в области исследований и разработок в штаб-квартирах Huawei, были высланы обратно в США две недели назад.
Обновлено в 05:18
Авто
Cadillac представил высокопроизводительный седан CT5-V
Сегодня в Детройте, представители компании Cadillac показали обновленную версию «заряженного» среднеразмерного седана CT5.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома
Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.
Обновлено вчера в 20:32
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора
Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Политика
Лавров заявил, что власти Косово «отбились от рук»
В результате покровительства со стороны Вашингтона и Брюсселя косовские власти стали испытывать чувство безнаказанности и «отбились от рук».
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина разводится с супругом
Даже на выступления Лепихина Шурыгина всегда сопровождает его. На днях Наталья собирается в родной Ульяновск подавать заявление на развод.
Обновлено в 03:00
Наука
В Китае обнаружили кладбище бронзового века
Археологи нашли в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля.
Обновлено в 05:17
Наука
На Марсе обнаружены предполагаемые признаки жизни
Обновлено в 04:11
Экономика
Минск и Москва взяли паузу в переговорах по налоговому маневру
В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в РФ в $10-11 млрд до 2024 года.
Обновлено в 03:20
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР
О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
Обновлено в 03:11
Наука
Физики впервые получили механический солитонный газ
В работе Николаса Мордана (Nicolas Mordant) Университета Гренобль Альпы и его коллеги из Франции и Италии впервые создали механическую систему, в которой возможно изучение солитонного газа.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки
Обновлено вчера в 22:31
Общество
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11