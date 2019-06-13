Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублейИнтерфакс 06:05
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
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