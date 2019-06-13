ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублейИнтерфакс вчера в 06:05

Помимо запрета на привлечение вкладов, регулятор предписал «Восточному» доначислить 5,1 млрд рублей резервов. Эти средства должны покрыть проблемные кредиты, связанные с банком "Юниаструм". Банк был присоединен к «Восточному» в 2016 году, его основным владельцем был Артем Аветисян.

с чего всё началось

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

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