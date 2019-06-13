Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублейИнтерфакс вчера в 06:05
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
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Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
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Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
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Обновлено в 00:19
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Энергетика
ОПЕК изменила прогноз спроса на нефть
Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
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Шоу-бизнес
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Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
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Общество
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Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
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Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
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Обновлено в 01:18
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Экономика
В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций
Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
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Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира».
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
На улице Широтной в Тюмени построят новый детский сад
В районе ЖК «Юбилейный» на улице Широтной в Тюмени появится новый детский сад.
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Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
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Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
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Авто
Kia показала новый кроссовер для РФ на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
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Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
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На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено вчера в 16:24
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Недельная инфляция в России осталась нулевой
Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,3%, на дизельное топливо – остались практически без изменений.
Обновлено вчера в 09:50