Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублейИнтерфакс 06:05
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Общество
Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое
Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Кино
Крис Хемсворт спел «Hurt» Джонни Кэша в образе толстого Тора
Обновлено в 15:55
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Путешествия
Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей
Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, какие опасности поджидают туристов в пятизвездочных отелях, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:20
Здоровье
В Моздоке открыли новый корпус районной поликлиники
В Моздоке открылся третий корпус районной поликлиники.
Обновлено в 15:10
Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде
«Коммерсантъ» в свою очередь отмечает, что помимо Турции полицейские теперь смогут ездить еще и в Таиланд.
Обновлено в 18:40
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Музыка
Пугачева и Ротару спели хит группы «Тату»
Алла Пугачева и София Ротару спели хит группы «Тату» под названием «Нас не догонят».
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота
Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
Обновлено в 06:54
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Футбол
Аллегри: «Возьму на год паузу в тренерской карьере»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил, что приостанавливает карьеру на год.
Обновлено в 17:33
Футбол
Леонардо в пятницу официально вернется в «ПСЖ»
В пятницу "ПСЖ" объявит о назначении Леонардо на пост спортивного директора, утверждает RMC.
Обновлено в 18:07
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Политика
Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400
Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09