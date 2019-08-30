Финансы
КоммерсантъЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний
ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
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Происшествия
Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
RT на русском 19:30
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Футбол
«Галатасарай» официально объявил о переговорах по трансферу Фалькао
Начались официальные переговоры с Фалькао и клубом Монако о переходе нападающего в наш клуб, - говорится в сообщении пресс-службы Галатасарая, опубликованном в Twitter турецкого клуба.
Советский спорт 18:01
Общество
Мутко поручил заново обследовать затопленные дома в Иркутской области
Интерфакс вчера в 04:50
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот
В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.
Коммерсантъ 06:50
Футбол
Неймар не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно
Стало известно, какое будущее ждет Неймара в "ПСЖ", передает RMC Sport.
Газета.Ru 19:50
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Здоровье
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Экономика
Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе
Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:15
Происшествия
В Беслане начнётся трёхдневная Вахта памяти по погибшим в теракте
В школе № 1 в Беслане 1 сентября начинается трёхдневная Вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году.
Life.ru 18:57
Футбол
«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Матч ТВ 13:56
Финансы
Украинцев предупредили об обвале гривны
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Футбол
«МЮ» повторил свой худший старт за 25 лет
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» — 1:1. Команда Уле Гуннара Сульшера набрала 5 очков в четырех играх и повторила худший старт за последние 25 лет.
Спорт-Экспресс 10:43
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Происшествия
В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер
В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).
Коммерсантъ 14:39
Хоккей
«Локо» второй год подряд выиграл Кубок мира среди молодежных команд
Первый Ярославский 15:15
Наука
Физики приблизились в создании суперкомпьютера будущего
Сообщается, что результаты эксперимента позволили физикам приблизиться к получению двумерных структур, в которых смогли бы существовать майорановские фермионы, подходящие на роль кубитов в квантовых машинах.
NewInform 13:50
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31