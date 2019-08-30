Финансы
КоммерсантъЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний
ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
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Космос
Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
РИА Новости 29 августа в 01:12
Общество
Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию
В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК.
РБК 07:24
Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов
РИА Новости 06:51
Политика
Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Политика
Зеленский совершит визит в Польшу
RT на русском вчера в 03:33
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 06:14
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Общество
С 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 08:01
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурных выражений критикует организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, так как подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
Взгляд.ру 03:56
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
RT на русском 01:47
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае.
РБК вчера в 08:59
Космос
Окончательные испытания модулей миссии «ЭкзоМарс» начнутся в марте 2020 года
Окончательные испытания десантного и перелетного модулей миссии "ЭкзоМарс-2020" начнутся в марте 2020 года, запуск запланирован на 26 июля.
ТАСС вчера в 16:37
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Политика
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС 07:05
Футбол
Уфа — Оренбург 1:2
Спорт-Экспресс 06:23
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Наука
Физики открыли новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью
Ученые подвергли анализу переход проводника из обычной сверхпроводимости в другое топологическое состояние.
МедиаПоток вчера в 06:31
Футбол
«СКА-Хабаровск» победил «Луч» в матче ФНЛ
РИА Новости 05:14
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Футбол
«Ахмат» поделил очки с «Тамбовом» в молодежном первенстве
«Тамбов» набрал свое 13-е очко, команда расположилась на 7-й строчке. Первенство России среди молодежных команд.
Матч ТВ 07:54
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва вчера в 11:56
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44