Экономика
ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42
Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как пишет "Коммерсант", регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).ПРАЙМ01 июля в 07:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:09, Вашингтон
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже
Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России
Обновлено в 03:31
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Хоккей
Российские хоккеисты Кныжов и Князев подписали контракты с «Сан-Хосе»
Российские защитники Николай Кныжов и Артемий Князев подписали контракты новичков с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе".
Обновлено вчера в 14:03
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Политика
Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе
Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов
Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский назвал всех крымчан украинцами
Зеленский считает, что крымчане не должны терять связь с Украиной, и что сейчас жителям Крыма "страшно", поскольку "их пытаются запутать в вопросе, кто они", выдавая российские паспорта.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Дмитрий Полоз покинул расположение «Ростова»
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон
Музыкант Юрий Лоза решил оценить недавний инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон.
Обновлено в 03:50
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Авто
Продажи автомобилей Geely в России увеличились на 295%
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма
Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Теннис
Мария Шарапова не смогла доиграть стартовый матч на Уимблдоне
Во время матча Шарапова брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левым запястьем.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Хоккей
Артемия Панарина аплодисментами встретили в расположении «Рейнджерс»
По всем законам бизнеса в продажу немедленно требовалось запустить партию атрибутики с фамилией Панарина, а заодно и сделать форму для самого форварда, что также было продемонстрировано клубом.
Обновлено в 03:15