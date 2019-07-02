с чего всё началось

Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции» Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.

Шоу-бизнес Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Хоккей Российские хоккеисты Кныжов и Князев подписали контракты с «Сан-Хосе» Российские защитники Николай Кныжов и Артемий Князев подписали контракты новичков с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе".

Происшествия Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.

Политика Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".

Происшествия Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.

Происшествия Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.

Политика Зеленский назвал всех крымчан украинцами Зеленский считает, что крымчане не должны терять связь с Украиной, и что сейчас жителям Крыма "страшно", поскольку "их пытаются запутать в вопросе, кто они", выдавая российские паспорта.

Происшествия Кокорин отправился на реабилитацию Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.

Политика Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.

Шоу-бизнес Юрий Лоза оценил инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон Музыкант Юрий Лоза решил оценить недавний инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Происшествия Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.

Политика Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.

Теннис Мария Шарапова не смогла доиграть стартовый матч на Уимблдоне Во время матча Шарапова брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левым запястьем.

Экономика Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).