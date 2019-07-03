Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Политика Путин подписал закон о приостановке ДРСМД Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Появились фотографии всех погибших подводников В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке.

Происшествия Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Транспорт Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме» Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Происшествия Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Экономика Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Наука Генное редактирование избавило мышей от ВИЧ Специалисты применили к подопытным мышам, зараженным аналогом ВИЧ, антиретровирусную терапию длительного действия, которую разработал один из соавторов исследования.

Путешествия Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, следует из данных на сайтах туристических поисковиков.

Кино Умер кинорежиссёр Василий Панин Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Происшествия Российский депутат избил полицейского лопатой Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.

Общество Офисных работников начали оформлять как самозанятых Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Политика Россию обвинили в насаждении мата на Украине Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы".

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.