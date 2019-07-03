Экономика
ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42
Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Происшествия
Появились фотографии всех погибших подводников
В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности
Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Обновлено в 06:53
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Экономика
Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Наука
Генное редактирование избавило мышей от ВИЧ
Специалисты применили к подопытным мышам, зараженным аналогом ВИЧ, антиретровирусную терапию длительного действия, которую разработал один из соавторов исследования.
Обновлено в 08:24
Путешествия
Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму
Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, следует из данных на сайтах туристических поисковиков.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Кино
Умер кинорежиссёр Василий Панин
Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Общество
Офисных работников начали оформлять как самозанятых
Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.
Обновлено в 02:45
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Теннис
Тренер: Шарапова упустила момент уйти достойно
Обновлено в 03:55
Политика
Россию обвинили в насаждении мата на Украине
Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы".
Обновлено в 09:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51