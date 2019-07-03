Экономика

ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42

Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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ЦБ предлагает пенсионным фондам не переманивать друг у друга клиентов

Ведомости09:20

ЦБ готов осенью обсудить с правительством проект об ограничении досрочной смены НПФ

ПРАЙМ09:04

ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФ

Известиявчера в 12:42

Переводам дадут срок

Коммерсантъвчера в 18:18

ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ

BFM.ruвчера в 14:49

ЦБ предложит поправки в закон по переходам между НПФ в осеннюю сессию

ТАСС08:28

«Многие, кто переводит пенсию, не осознают всех последствий»

Банки.рувчера в 01:35
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Политика

Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Происшествия

Появились фотографии всех погибших подводников

В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности

Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт

Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»

Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

Обновлено в 06:53
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Теннис

Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Экономика

Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается

Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Наука

Генное редактирование избавило мышей от ВИЧ

Специалисты применили к подопытным мышам, зараженным аналогом ВИЧ, антиретровирусную терапию длительного действия, которую разработал один из соавторов исследования.
Обновлено в 08:24
Путешествия

Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму

Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, следует из данных на сайтах туристических поисковиков.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Кино

Умер кинорежиссёр Василий Панин

Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Российский депутат избил полицейского лопатой

Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Общество

Офисных работников начали оформлять как самозанятых

Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.
Обновлено в 02:45
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Теннис

Тренер: Шарапова упустила момент уйти достойно

Обновлено в 03:55
Политика

Россию обвинили в насаждении мата на Украине

Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы".
Обновлено в 09:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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