Экономика
ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42
Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:23
Хоккей
Фанаты «Рейнджерс» выберут игровой номер Панарина
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Для реабилитации в клинике Кокорина выпустили из СИЗО
Нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором
Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
Обновлено в 09:54
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Сценарист и режиссер документального кино Василий Панин скончался в Москве в возрасте 83 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Политика
Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова
Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.
Обновлено в 09:22
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Транспорт
Открыто движение по новому участку дороги М11 от Клина до Твери
Открыто движение на отрезке дороги с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери. Об этом сообщает государственная компания "Автодор".
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Кино
Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры
«Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.
Обновлено в 09:37
Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 09:37
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Обновлено вчера в 17:12