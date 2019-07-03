Экономика

ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42

Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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ЦБ предлагает пенсионным фондам не переманивать друг у друга клиентов

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ЦБ предложит поправки в закон по переходам между НПФ в осеннюю сессию

ТАСС08:28

«Многие, кто переводит пенсию, не осознают всех последствий»

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Переводам дадут срок

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ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ

BFM.ruвчера в 14:49

ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФ

Известиявчера в 12:42

Законопроекты о санации НПФ и введении системы гарантирования ОПС Дума рассмотрит осенью

Финмаркет08:24
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
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Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером клуба Юрием Сёминым и гендиректором Василием Кикнадзе.
Обновлено в 11:07
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В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Экономика

Орешкин оценил эффект от реализации нацпроектов в России

Нацпроекты, которые в настоящее время реализуются в России, приведут к повышению производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Политика

Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду досрочно завершает работу на Украине.
Обновлено в 12:21
Общество

Создатели КВН начали судебный процесс против Александра Маслякова

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Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
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Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
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Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

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Технологии

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Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Политика

Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира

Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
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В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры

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Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

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Турция усиливает свою военную группировку на территории Сирии

Анкара потребовала у России взять под контроль сирийские войска, принять меры по предотвращению дальнейших обстрелов наблюдательного пункта ВС Турции.
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Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Красноярском крае подтопило две деревни

Два населенных пункта в Богучанском районе Красноярского края подтоплены, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 11:20
Авто

В России продажи Haval выросли на 300%

В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
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Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено вчера в 13:19
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Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
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