Экономика
ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42
Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Лоза о ситуации с Пугачевой: «Все бандиты заезжают на перрон»
Российский певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на лимузине.
Обновлено в 03:56
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Обновлено в 10:34
Политика
Шойгу распорядился восстановить глубоководный аппарат после пожара
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал восстановить глубоководный аппарат, который пострадал при пожаре в Баренцево море, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:29
Экономика
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Футбол
Николай Наумов высказался о конфликте Сёмина и Кикнадзе
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером клуба Юрием Сёминым и гендиректором Василием Кикнадзе.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Экономика
Орешкин оценил эффект от реализации нацпроектов в России
Нацпроекты, которые в настоящее время реализуются в России, приведут к повышению производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Политика
Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду досрочно завершает работу на Украине.
Обновлено в 12:21
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Технологии
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Политика
Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира
Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Турция усиливает свою военную группировку на территории Сирии
Анкара потребовала у России взять под контроль сирийские войска, принять меры по предотвращению дальнейших обстрелов наблюдательного пункта ВС Турции.
Обновлено в 07:47
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Красноярском крае подтопило две деревни
Два населенных пункта в Богучанском районе Красноярского края подтоплены, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 11:20
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57