Экономика
ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42
Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как пишет "Коммерсант", регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).ПРАЙМ01 июля в 07:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Футбол
Женская команда «Енисея» пригласила Бузову
Женская команда «Енисея» пригласила российскую певицу Ольгу Бузову на летние сборы, которые проходят в Красноярске.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове
Злоумышленник ударил гражданку одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения, которая является продавцом-кассиром в данном магазине, бутылкой по голове.
Обновлено в 04:23
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Губернатор Красноярского края нагрубил жителям затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил пострадавшими от наводнения в Канске.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога»
Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 04:20
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Хоккей
Артемий Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»
Обновлено в 01:38
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено 30 июня в 20:19
Общество
Госдуме предложили приравнять по жилью инвалидов и участников Войны
Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено в 02:27
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Политика
Чижов считает неактуальной идею повторного референдума в Крыму
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что вопрос признания российского Крыма будет решаться со временем.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Школу в виде самолета построят в Крылатском
В московском районе Крылатское построят школу в форме самолета. Об этом сообщается в пресс-релизе Москомархитектуры.
Обновлено в 04:28