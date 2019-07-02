Экономика

ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФИзвестия вчера в 12:42

Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
Как пишет "Коммерсант"
, регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).
ПРАЙМ01 июля в 07:29

Подробнее о событии

Центробанк инициирует поправки в законодательство с изменениями концепции переходов граждан между НПФ

Финмаркет01:40

Переводам дадут срок

Коммерсантъвчера в 18:18

Россиян хотят лишить права досрочно менять НПФ

ПРАЙМ01 июля в 07:29

ЦБ предложит новые правила регулирования переводов средств между НПФ

Известиявчера в 12:42

Банк России предложит законодательно изменить схему переходов между НПФ

ТАССвчера в 12:25

«Многие, кто переводит пенсию, не осознают всех последствий»

Банки.рувчера в 01:35

ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ

BFM.ruвчера в 14:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Политика

Путин прокомментировал гибель подводников

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Футбол

Женская команда «Енисея» пригласила Бузову

Женская команда «Енисея» пригласила российскую певицу Ольгу Бузову на летние сборы, которые проходят в Красноярске.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове

Злоумышленник ударил гражданку одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения, которая является продавцом-кассиром в данном магазине, бутылкой по голове.
Обновлено в 04:23
Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Общество

Губернатор Красноярского края нагрубил жителям затопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил пострадавшими от наводнения в Канске.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие

В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога»

Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 04:20
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT

За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu

Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Хоккей

Артемий Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»

Обновлено в 01:38
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика

Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками

Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане

Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Общество

Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров

Обновлено 30 июня в 20:19
Общество

Госдуме предложили приравнять по жилью инвалидов и участников Войны

Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Политика

Чижов считает неактуальной идею повторного референдума в Крыму

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что вопрос признания российского Крыма будет решаться со временем.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

Школу в виде самолета построят в Крылатском

В московском районе Крылатское построят школу в форме самолета. Об этом сообщается в пресс-релизе Москомархитектуры.
Обновлено в 04:28
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