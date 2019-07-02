с чего всё началось

Центробанк планирует предложить изменения в законодательство, регулирующие переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Политика Путин прокомментировал гибель подводников Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Футбол Женская команда «Енисея» пригласила Бузову Женская команда «Енисея» пригласила российскую певицу Ольгу Бузову на летние сборы, которые проходят в Красноярске.

Происшествия В Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове Злоумышленник ударил гражданку одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения, которая является продавцом-кассиром в данном магазине, бутылкой по голове.

Авто В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.

Общество Губернатор Красноярского края нагрубил жителям затопленного Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил пострадавшими от наводнения в Канске.

Армия и оружие В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога» Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Экономика Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.

Происшествия Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Происшествия В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.

Политика Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Общество Госдуме предложили приравнять по жилью инвалидов и участников Войны Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.

Экономика «Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.

Политика Чижов считает неактуальной идею повторного референдума в Крыму Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что вопрос признания российского Крыма будет решаться со временем.