Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом.Коммерсантъвчера в 13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей
Коммерсантъвчера в 13:28
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Армия и оружие
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Кто ответит за крушение «Боинга» над Донбассом
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Кино
На фестивале в Сан-Себастьяне покажут фильм Балагова «Дылда»
Обновлено в 06:59
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Космос
«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук
Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост
Обновлено 15 июля в 14:32
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
Обновлено в 02:54
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам
В среду, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Обновлено в 01:18
Экономика
Кредитная нагрузка россиян резко возросла
Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Трое турецких дипломатов погибли при нападении в Ираке
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News, в результате нападения погибли трое турецких дипломатов, включая заместителя генерального консула.
Обновлено в 08:14
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Футбол
Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество
Полицейские Палермо и Нью-Йорка провели спецоперацию против мафии
В ночь со вторника на среду, 17 июля, в Палермо и Нью-Йорке была проведена полицейская спецоперация против мафии, передает Il Messaggero.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
Хоккей
«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»
В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Технологии
Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза
По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56