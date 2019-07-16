Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей

Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом.
Коммерсантъвчера в 13:28

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ЦБ получит право ограничивать банковскую комиссию при проведении безналичных платежей

DP.RU02:34

ЦБ сможет ограничивать комиссию за оплату товаров по карте

Телеканал 360°вчера в 21:27

ЦБ сможет ограничивать комиссии за переводы и оплату с карт

Forbesвчера в 11:02

ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей

Коммерсантъвчера в 13:28

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

РБКвчера в 13:05

Зачем ЦБ право регулировать стоимость эквайринга

Ведомостивчера в 16:32

Банк России получит возможность определять максимальный размер тарифов на эквайринг

ТАССвчера в 10:54
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Армия и оружие

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

Кто ответит за крушение «Боинга» над Донбассом

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Депутаты Госдумы почтили память Николая II и жертв Гражданской войны

Обновлено в 05:53
Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетели

Обновлено в 06:33
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Кино

На фестивале в Сан-Себастьяне покажут фильм Балагова «Дылда»

Обновлено в 06:59
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Космос

«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук

Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства

«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост

Обновлено 15 июля в 14:32
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Кино

Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
Обновлено в 02:54
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам

В среду, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Обновлено в 01:18
Экономика

Кредитная нагрузка россиян резко возросла

Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Трое турецких дипломатов погибли при нападении в Ираке

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News, в результате нападения погибли трое турецких дипломатов, включая заместителя генерального консула.
Обновлено в 08:14
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Футбол

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Обновлено в 03:37
Культура

Дочь Юрия Кузнецова опровергла сообщения о госпитализации актера

Обновлено в 07:52
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество

Полицейские Палермо и Нью-Йорка провели спецоперацию против мафии

В ночь со вторника на среду, 17 июля, в Палермо и Нью-Йорке была проведена полицейская спецоперация против мафии, передает Il Messaggero.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека

В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
Хоккей

«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»

В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Технологии

Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза

По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Три человека погибли в Китае в результате ДТП с автомобилем и мопедами

Обновлено в 05:01
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