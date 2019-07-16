Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом.

с чего всё началось

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.

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