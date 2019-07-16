Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом.Коммерсантъвчера в 13:28
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ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей
Коммерсантъвчера в 13:28
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Власти Малайзии разочарованы расследованием крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад подверг критике расследование западных экспертов по делу о крушении пассажирского авиалайнера, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 05:41
Хоккей
«Автомобилист» представил специальную форму для предсезонных турниров
"Автомобилист" в своем официальном Twitter представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры.
Обновлено в 04:52
Экономика
В Грозном создадут особую экономическую зону за 3,9 млрд рублей
Как следует из документа, в 2020 году на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны будет направлено 1,437 млрд рублей из федерального бюджета.
Обновлено в 04:02
Спорт
Аккаунт Кошелевой в Instagram взломали
Чемпионка мира-2010 в составе сборной России Татьяна Кошелева заявила, что ее страницу в Instagram взломали.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
Обновлено в 05:12
Космос
Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Финансы
Худший день для рубля определил эксперт
Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
Обновлено в 06:06
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Зеленский о городе Николаев: «Чиновники ведут себя, как бандиты»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
Общество
В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений
Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.
Обновлено в 03:27
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-класса будет снят с производства
Грузовичок дебютировал в 2017 году, будучи унифицированным с пикапом Nissan Navara.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Общество
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03