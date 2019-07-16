Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей

Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом.
Коммерсантъвчера в 13:28

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ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

РБКвчера в 13:05

ЦБ сможет ограничивать комиссию за оплату товаров по карте

Телеканал 360°вчера в 21:27

Зачем ЦБ право регулировать стоимость эквайринга

Ведомостивчера в 16:32

ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей

Коммерсантъвчера в 13:28

ЦБ получит право ограничивать банковскую комиссию при проведении безналичных платежей

DP.RU02:34

ЦБ сможет ограничивать комиссии за переводы и оплату с карт

Forbesвчера в 11:02

Банк России получит возможность определять максимальный размер тарифов на эквайринг

ТАССвчера в 10:54
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Власти Малайзии разочарованы расследованием крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад подверг критике расследование западных экспертов по делу о крушении пассажирского авиалайнера, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 05:41
Хоккей

«Автомобилист» представил специальную форму для предсезонных турниров

"Автомобилист" в своем официальном Twitter представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры.
Обновлено в 04:52
Экономика

В Грозном создадут особую экономическую зону за 3,9 млрд рублей

Как следует из документа, в 2020 году на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны будет направлено 1,437 млрд рублей из федерального бюджета.
Обновлено в 04:02
Спорт

Аккаунт Кошелевой в Instagram взломали

Чемпионка мира-2010 в составе сборной России Татьяна Кошелева заявила, что ее страницу в Instagram взломали.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей

Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
Обновлено в 05:12
Космос

Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Финансы

Худший день для рубля определил эксперт

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
Обновлено в 06:06
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Зеленский о городе Николаев: «Чиновники ведут себя, как бандиты»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика

МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
Общество

В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений

Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.
Обновлено в 03:27
Авто

Пикап Mercedes-Benz X-класса будет снят с производства

Грузовичок дебютировал в 2017 году, будучи унифицированным с пикапом Nissan Navara.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Общество

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
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