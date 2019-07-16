Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК 13:05
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Космос
Этим летом на юг ползли серебристые облака, сияющие ночью
Ученые планируют использовать компьютерные модели для моделирования образования облаков в различных условиях, в надежде объяснить протяженность облаков на юг.
Обновлено в 14:59
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Религия
Массовый крестный ход «Царских дней» перекроет улицы Екатеринбурга
В ночь с 16 на 17 июля в центре столицы Урала закроют движение В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля будут перекрыты улицы в связи с массовым шествием крестного хода в рамках фестиваля "Царские дни", который проходит до 21 июля в уральского столице.
Обновлено в 01:02
Наука
Опасность фруктового сока выявили врачи
Связь между употреблением 100 миллилитров сахаросодержащего напитка, включая чистый фруктовый сок, и повышением риска развития онкологического заболевания на 18% (а рака груди на 22%) выявили врачи из Франции.
Обновлено в 20:18
Общество
Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну
В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено в 08:45
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Общество
В единой базе ЗАГС произошел сбой
Обновлено в 09:54
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Авто
Продажи Renault в мире упали на 6,7%
Продажи автомобилей французской марки Renault за шесть месяцев 2019 года упали во всем мире на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 08:24
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Сестра Игоря Извекова назвала причину смерти музыканта
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 19:36
Политика
Путин встретится с врио главы Республики Алтай Хорохординым
Глава государства проведет публичную встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.
Обновлено в 05:24
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на премию «Эмми»
Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации «Лучший актёр в драматическом сериале».
Обновлено в 14:17
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено в 01:30
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Российские врачи работают за двоих
По данных аналитиков, оплата труда московских врачей с 2013 года по 2019 год выросла в 2,5 раза, тогда как средняя заработная плата в столице увеличилась в 1,5 раза.
Обновлено в 21:46
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером
Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено в 12:23
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50