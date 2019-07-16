Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей
Коммерсантъвчера в 13:28
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Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
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Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет
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Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
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Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
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Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
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Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
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Ольга Бузова публично высмеяла мужское достоинство Тимура Батрутдинова
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Политика
Володин раскрыл суть возможных изменений Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
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Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
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Опрос выявил лидерство партии Зеленского в парламентском рейтинге
Партия "Слуга народа" команды президента Украины Владимира Зеленского лидирует в парламентском рейтинге с 42,2% менее чем за неделю до выборов в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования.
Обновлено в 00:03
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Джордж Мартин отказался учитывать мнения фанатов «Игры престолов»
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
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В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
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Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
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В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
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Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Климкин предлагает сделать украинский язык официальным в ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
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«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»
В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
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Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
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Технологии
Хакеры в четыре раза чаще атакуют умную электронику
Эксперты вычислили, что умная электроника в четыре раза чаще подвергается атакам хакеров.
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Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
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