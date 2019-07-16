Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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