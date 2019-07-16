Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей
Коммерсантъвчера в 13:28
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
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Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
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Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.
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Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Астрахани задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский
Сотрудники силовых структур задержали и.о. министра ЖКХ и строительства Астраханской области Олега Гужвинского, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:02
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Политика
В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
Обновлено в 03:56
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Левандовски призвал «Баварию» к крупным покупкам
За последние два года "Бавария" не осуществляла крупных трансферов.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Минск и Москва согласовали концепцию развития интеграции двух стран
Белоруссия и Россия в рамках межправительственной рабочей группы согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Российские звезды и пользователи напали на Леди Гагу в Instagram
Атака на страницу Гаги в соцсетях началась после слуха о том, что она переезжает к актеру Брэдли Куперу, который из-за нее расстался с моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Футбол
Де Лаурентис: «Почему «Реал» отдавал Хамеса в аренду «Баварии», а от «Наполи» хочет 42 млн евро?!»
От неаполитанцев «Реал» хочет полноценного трансфера с отступными в размере 42 млн евро.
Обновлено в 02:10
Политика
Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Apple может вернуться к прежнему радужному логотипу
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения
Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27