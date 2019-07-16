Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.

Футбол «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов «Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.

Политика Порошенко отказался идти на допрос Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Происшествия Мужчина умер после купания в море В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.

Происшествия В Астрахани задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский Сотрудники силовых структур задержали и.о. министра ЖКХ и строительства Астраханской области Олега Гужвинского, сообщает "Интерфакс".

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Футбол Левандовски призвал «Баварию» к крупным покупкам За последние два года "Бавария" не осуществляла крупных трансферов.

Политика Минск и Москва согласовали концепцию развития интеграции двух стран Белоруссия и Россия в рамках межправительственной рабочей группы согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Шоу-бизнес Российские звезды и пользователи напали на Леди Гагу в Instagram Атака на страницу Гаги в соцсетях началась после слуха о том, что она переезжает к актеру Брэдли Куперу, который из-за нее расстался с моделью Ириной Шейк.

Политика Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.

Армия и оружие Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.