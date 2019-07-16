Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК вчера в 13:05
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей
Коммерсантъвчера в 13:28
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональдом Трампом на соревнование по отжимании от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году
Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено 15 июля в 19:01
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено вчера в 09:15
Авто
Аналог Ford Mondeo получил огромный сенсорный планшет
Напомним, Ford Taurus построен на одной платформе с хорошо известным в России Ford Mondeo.
Обновлено вчера в 12:19
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 14:24
Космос
Этим летом на юг ползли серебристые облака, сияющие ночью
Ученые планируют использовать компьютерные модели для моделирования образования облаков в различных условиях, в надежде объяснить протяженность облаков на юг.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Лагард подала в отставку с поста главы МВФ
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку с этого поста.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи
Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Глава агентства лесохозяйства Бурятии отдал под вырубку лес у Байкала
"Чиновник после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Сотрудники МЧС дали советы, как безопасно жарить шашлыки на природе
В МЧС напомнили россиянам, что жарить шашлыки на природе нужно только в мангалах, подальше от деревянных построек и низкорастущих деревьев.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США
Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу
Обновлено вчера в 09:40
Общество
В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады
Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
ЖКХ
Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37