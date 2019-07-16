Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайрингРБК 13:05
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Политика
Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении покинуть пост главы Минобороны ФРГ независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 13:59
Политика
Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Общество
Медузу размером с человека обнаружили в водах Великобритании
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
Обновлено в 12:36
Экономика
Скорость обогащения миллионеров в России за год выросла впятеро
Скорость обогащения частного капитала в России по итогам прошлого года составила 9%, что почти в пять раз больше общемировых показателей в 2%, следует из исследования международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group.
Обновлено в 13:58
Футбол
Алексей Миранчук рассказал о своем будущем в Европе
Обновлено в 14:33
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский обсудил с Меркель по телефону ситуацию в Донбассе
«Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:11
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным
Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Авто
Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 00:10
Политика
США предложат России новый договор по сокращению ядерного оружия
Новое трехстороннее соглашение по сокращению ядерного вооружения намерены предложить России США на переговорах в Женеве 17–18 июля.
Обновлено в 00:30
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с КНДР
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе заседания правительства США, что нынешняя администрация добилась «огромного прогресса» в переговорах с КНДР.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Находящиеся под санкциями россияне смогут переводить споры в суды в РФ
Депутаты Госдумы предложили предоставить право находящимся под санкциями россиянам переводить споры из иностранных судов в российские.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500
Обновлено в 12:55
Здоровье
В ДР Конго началась вакцинация против кори
Работники сферы здравоохранения в Демократической Республике Конго начали срочную кампанию по вакцинации против кори в районах, пострадавших от лихорадки Эболы.
Обновлено вчера в 08:26