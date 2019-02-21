Экономика
ЦБ предложил закрыть населению доступ к рынку форексРБК 01:54
Рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, сказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются два подхода: ограничения будут распространяться только на новых участников рынка либо на всех игроков.
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О том, что ЦБ считает необходимым предоставить доступ к рынку форекс только квалифицированным инвесторам, в интервью ТАСС сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.Коммерсантъ09:32
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