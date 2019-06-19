ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

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