Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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