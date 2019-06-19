Финансы

ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жильяГипер НН 08:20

В своем информационном письме регулятор рекомендует банкам страны считать долг по займу погашенным после изъятия залоговой недвижимости и не взыскивать с граждан оставшуюся задолженность.
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Ипотеку перекроют залогом

Коммерсантъ08:09

ЦБ советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

РИА Новости03:11

ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

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ЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья

Банки.ру03:26

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

РБК06:36
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Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.
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