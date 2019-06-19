Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM 05:25

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал
 информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.
Коммерсантъ08:09

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Ипотеку перекроют залогом

Коммерсантъ08:09

ЦБ советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

РИА Новости03:11

ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Российская газета05:12

Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам

Lenta.ru04:40

ЦБ предложил банкам не взимать долг с граждан, потерявших жилье из-за невыплат по ипотеке

ТАСС03:41

ЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья

Банки.ру03:26

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

РБК06:36
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Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

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В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
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Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
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Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
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Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
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Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
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