ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жильяГипер НН 08:20

В своем информационном письме регулятор рекомендует банкам страны считать долг по займу погашенным после изъятия залоговой недвижимости и не взыскивать с граждан оставшуюся задолженность.

ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

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Происшествия Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.

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