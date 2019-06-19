Финансы
ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жильяГипер НН 08:20
В своем информационном письме регулятор рекомендует банкам страны считать долг по займу погашенным после изъятия залоговой недвижимости и не взыскивать с граждан оставшуюся задолженность.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить.
Обновлено в 08:18
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Футбол
Шюррле может перейти в один из московских клубов
Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Политика
Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК
Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.
Обновлено в 11:05
Общество
Минпросвещения запросит у родителей и школьников данные о соцсетях
Как уточняется, в нем в числе прочего содержится примерная анкета для обучающихся, родителей и учителей, куда помимо имени и даты рождения будет вноситься информация о загранпаспортах и социальных сетях.
Обновлено в 02:40
Кино
Боевик «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах
Обновлено в 10:41
Общество
Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 01:59
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Политика
МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17
Российское Министерство иностранных дел назвало голословными обвинения со стороны Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Обновлено в 11:03
Политика
Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование
Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Игры
В CS:GO изменили стрельбу из AUG и добавили ретро-версию Dust2
Компания Valve выпустила обновление для CS:GO. Разработчики снизили скорострельность AUG и точность винтовки при стрельбе без прицела.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о начале романа с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала о начале отношений со своим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммедом V. Через два года после победы в конкурсе красоты Оксану пригласили сотрудничать с ювелиром Джейкобом Арабо, который был знаком с королем Малайзии Мухаммедом V. Весной 2017 года на одном из мероприятий в Европе Арабо представил Воеводину султану.
Обновлено в 10:17
Кино
Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»
Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Происшествия
На Урале загорелся склад в воинской части
Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Интернет
Telegram начал тестировать геочаты
Разработчики мессенджера Telegram тестируют функцию чатов с привязкой к местности. Об этом 19 июня сообщил портал The Bell.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06