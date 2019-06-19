Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жильяREGNUM вчера в 05:25
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга. Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу.Коммерсантъвчера в 08:09
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ЦБ рекомендовал не взыскивать остаток долга по ипотеке после продажи залогового жилья
Интерфаксвчера в 05:33
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РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки
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В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров
В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
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